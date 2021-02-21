Співачка Регіна Тодоренко викликала переполох несподіваним одкровенням і прийдешніми змінами

Як передає Politeka.net, 30-річна екс-ведуча "Орла і решки" опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, розповівши про сміливе рішення, що стосується її здоров'я.

Так, Регіна постала з рожевим волоссям, в коротенькій "повітряній" сукні кремового відтінку. На одному з фото зірка широко посміхнулася. Виявляється, Тодоренко вирішила поставити собі брекети і аж ніяк не з причини естетики. Зірка пояснила, навіщо це зробила.

"Брекети в 30 років - це захоплюючий атракціон) багато хто запитує: "Навіщо з ідеальною посмішкою брекети?" Друзі, естетичне питання мене цікавить найменше, в першу чергу необхідно уникнути проблем з шиєю, спиною і тд, адже наш фізичний розвиток починається з порожнини рота. А неправильна експлуатація призводить до наслідків, які, на жаль, іноді дуже складно коригувати", - поділилася Регіна.

Один з користувачів засумнівався в правильності доводів співачки: "Мені 37 років і я вперше чую що наш фізичний розвиток починається з порожнини рота! 😮😳"

На що Тодоренко відповіла: "Так, смоктати материнське молоко ми починаємо набагато раніше, ніж ходити та бігати🤷".

Чим поставила публіку в ще більший глухий кут: "Який зв'язок материнського молока до 30-тирічної жінки?! 🤦🏻‍♀️"

Інші користувачі також приєдналися до обговорення:

"У всіх ти, Ренєчка, нарядах хороша! І в брекетах теж 🙂"

"Одна почала носити брекети для підправлення зубів а 😏потім всі, мода пішла з брекетами ходити"

"Вони часом навіть в моді, ви красуня❤️"

"Регіна, красуня, тримайся! ❤️ я сама з брекетами зараз, це важко і морально і фізично, але результат буде того вартий!😍"

"Взагалі на себе не схожа😮"

"Схожа на Леді Гагу 🤩"

Нагадаємо, що роздягнена Тодоренко з "Орла і решки" показала свою "проблему", засмущав видом в спальні: "Це жах".

Як повідомляла Politeka, Тодоренко з " Орла і решки «наробила шуму різкою зміною іміджу:»не очікувала від себе...".