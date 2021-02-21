Співачка Регіна Тодоренко викликала переполох несподіваним одкровенням і прийдешніми змінами
Як передає Politeka.net, 30-річна екс-ведуча "Орла і решки" опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, розповівши про сміливе рішення, що стосується її здоров'я.
Так, Регіна постала з рожевим волоссям, в коротенькій "повітряній" сукні кремового відтінку. На одному з фото зірка широко посміхнулася. Виявляється, Тодоренко вирішила поставити собі брекети і аж ніяк не з причини естетики. Зірка пояснила, навіщо це зробила.
"Брекети в 30 років - це захоплюючий атракціон) багато хто запитує: "Навіщо з ідеальною посмішкою брекети?" Друзі, естетичне питання мене цікавить найменше, в першу чергу необхідно уникнути проблем з шиєю, спиною і тд, адже наш фізичний розвиток починається з порожнини рота. А неправильна експлуатація призводить до наслідків, які, на жаль, іноді дуже складно коригувати", - поділилася Регіна.
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Один з користувачів засумнівався в правильності доводів співачки: "Мені 37 років і я вперше чую що наш фізичний розвиток починається з порожнини рота! 😮😳"
На що Тодоренко відповіла: "Так, смоктати материнське молоко ми починаємо набагато раніше, ніж ходити та бігати🤷".
Чим поставила публіку в ще більший глухий кут: "Який зв'язок материнського молока до 30-тирічної жінки?! 🤦🏻♀️"
Інші користувачі також приєдналися до обговорення:
"У всіх ти, Ренєчка, нарядах хороша! І в брекетах теж 🙂"
"Одна почала носити брекети для підправлення зубів а 😏потім всі, мода пішла з брекетами ходити"
"Вони часом навіть в моді, ви красуня❤️"
"Регіна, красуня, тримайся! ❤️ я сама з брекетами зараз, це важко і морально і фізично, але результат буде того вартий!😍"
"Взагалі на себе не схожа😮"
"Схожа на Леді Гагу 🤩"
Нагадаємо, що роздягнена Тодоренко з "Орла і решки" показала свою "проблему", засмущав видом в спальні: "Це жах".
Як повідомляла Politeka, Тодоренко з " Орла і решки «наробила шуму різкою зміною іміджу:»не очікувала від себе...".