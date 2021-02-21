Відома модель Інна Горячковська, володарка 15-го розміру бюста, показала себе на відпочинку
Красуня цього разу позувала в ресторані. Інна одягла вбрання з великим декольте, а образ доповнила золотим ланцюжком з кулончиком. Модель в руці тримала букет квітів, повернувшись до нього і насолоджуючись запахом. Мабуть, Горячковська була на побаченні і поділилася своїм щастям. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:
"Вам дуже добре з довгим волоссям", "красива богиня", "Супер", "ти дуже красива і мила", " Ви прекрасні . Найприємніша, відкрита і добра дівчина", "добре виглядаєш, Інна", "Інна, ви найкрасивіша, чарівна, мила богиня", "круто, дорога", "сама приголомшлива і приваблива фотографія на даний момент", "Уті-шляху, яка кішечка".
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Ми писали, що українська модель Інна Горячковська показала себе в примірювальній в спокусливому образі.
На фото Горячковська виходить з примірювальної в стильному вбранні. На ній чорна маяка з пікантною обробкою у вигляді мережива на бездонному декольте. Модель також вибрала чорну мереживну накидку і світлу спідницю з запахом.
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