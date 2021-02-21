Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала новий образ

На фото Ніколь позувала в кофтині, яка не прикривала навіть бюст. Під нею можна побачити вузький смугастий топ, яким модель притиснула пишний бюст. Образ Потуральскі доповнила стильними джинсами, за які взялася однією рукою. Другий дівчина тримала телефон, знімаючи себе в дзеркало і хвалячись розкішною фігуркою в спальні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню не залишають без компліментів:

"Ангел без крил", " Богиня! Ви тільки подивіться на це тіло. Вау просто вау. Я не можу знайти слів", "найкрасивіший ангел в світі", "ти відмінно виглядаєш", "як завжди красиво", " сама спокуслива жінка. Бажаю всього кращого тобі","бажаю, щоб вже було літо".

Ми писали, що німецька модель Ніколь Потуральскі похизувалася на вулиці в стильному образі.

Красуня вбралася в сірий костюм з рельєфними смужками, що складається з закритого топа з рукавами і просторих штанів з високою талією.

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