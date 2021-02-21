Відома українська телеведуча Ольга Фреймут вразила кадрами з фотосесії, влаштованої для модного глянцю

Шість років тому Фреймут знялася в пікантній фотосесії для глянцевого журналу. На своїй сторінці в соцмережі Ольга вирішила згадати було і знову поділилася знімками, на яких позує то в стриманих, то в вельми провокаційних образах.

Вона представила відразу два кадри, якими поділилася в мережі. У розділі Сторі телеведуча опублікувала фото, на якому приміряла бежеве боді і показала стрункі довгі ноги. Мінімалістичний стиль зірки підкреслив її образ і фігуру, що викликало багато питань серед користувачів.

Як відомо, Фреймут з догляду за шкірою і косметичних процедур культу теж не робить, А говорить все відкрито. У зірки є свій стиліст, а косметику вона використовує тільки фірмову і люксового бренду. Раз на рік Фреймут також робить ревіталізацію-але це все, ніяких пластичних операцій, ніякого ботокса.

Фреймут до цього сама розповіла, що нове фото було зроблено для журналу Vouge.

"Фото з улюбленої фотосесії для @vogue_ukraine Стиль @juliepelipas, макіяж @natastrilchuk, зачіска-ігор Ломов, фото Діма Гончаров, текст Марія Цуканова", - написала вона днем раніше.

"Ту маг фотошопа, не впізнала навіть, але лук супер", "Вау, вперше бачу Ольгу Фреймут з ногами, оголеними вище колін", "Ууу, дівчинка", "красуня", "дуже красива", "Вау, неймовірно красиво, вам так йде", "шикарні ноги", "дуже красиво", "неймовірна жінка", "чудове фото", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що 38-річна Фреймут дала урок стилю в лаконічному вбранні: "виглядає шикарно".

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