Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про зради

Христина опублікувала знімок, швидше за все себе, де видно тільки ніжки і фотоапарат. Красуня була босою, позуючи на піску. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку наменитости.

"Як ви ставитеся до зради коханої людини? Пробачили б коханого", - написала одна з фанаток Христині.

"Дуже багато такого плану питань. Я так зрозуміла, що це хворий мозоль у багатьох дівчат", - написала дружина Остапчука.

"Але тема дійсно складна. Знаючи себе, Якби я точно знала, що була зрада, то на даному етапі життя моя відповідь "пробачила б, але продовжила життя без зрадника", - розповіла своє ставлення до зрад Христина.

Ще один фанат захопився фігурою дівчини і запитав, яким спортом займається Христина.

"Соромно сказати, що зараз вже як рік ніяким (((тримаюся на тому, що дав Бог", - написала у відповіді красуня.

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На фото Христина показала спільний обід з Володимиром. Парочка сиділа в одному із закладів, влаштувавши невелику трапезу. Дівчина зазначила, що після обіду вона розлучиться з Остапчуком на добу, так як поїде до мами.

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