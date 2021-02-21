Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала свіжий танець
На кадрах Мішель позує в чорному топіку і джинсах з ременем. Андраде доповнила образ стильними окулярами і прикрасами на шиї і у вухах. Красуня стояла біля стіни навпроти вікна і почала танцювати під музику Jennie McIntosh. Кадри вийшли запальними і розбурхуючими, адже молода співачка виглядає розкішно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соціальній мережі ТікТок.
"Повернулася з ТікТок. Як вам танець", - написала зірка красуня під кадрами, натякаючи на довгу відсутність контенту.
Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:
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"Ти можеш краще, але за старання лайк"," Мамасіта, з поверненням"," інша"," ти найкраща"," я перша"," Мішель, я твій фанат, ти найкраща"," майже перша"," Круто, Мішель","красуня".
Повідомлялося, що популярна українська виконавиця Мішель Андраде показала в сторі новий склад "ВІА Гри".
Нещодавно артистка засвітилася в компанії подруг, з якими добре провела час, на честь чого і було зроблено невелике відео перед дзеркалом. Свою зустріч і пам'ятні кадри дівчина позначила жартома як "новий склад ВІА Гри".
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