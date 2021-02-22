Співак Сергій Лазарєв, якому приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, вразив радісною звісткою поруч з красивою блондинкою
Артист розповів про все на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Лазарєв поділився своєю радістю після перемоги в "Танцях з зірками". Схоже, що почуття дійсно його переповнювали.
"Дададададада!! Ми перемогли в шоу "Танці з зірками"!! Спасибі!!!!! ❤Кожному, хто голосував! Всім, хто підтримував нас протягом усього проекту... дякуємо членам журі, за поради, за коментарі та високі бали! Спасибі всім хореографам, які працювали з нашою парою... Сьогодні в залі була моя сім'я і мої близькі друзі! Вболівали за мене! І це зрадило мені ще більше сил! Спасибі ❤", - розповів співак.
Не забув Лазарєв подякувати і свою партнерку, фото з якою він показав у новому пості.
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"Ну і найголовніше спасибі моїй красуні-партнерці Каті Осиповій @katyaosipova ! Катюша, ти-боєць! Ти мега профі і мені з тобою дуже пощастило! Це твоя абсолютно заслужена нагорода ❤️❤️❤ ️ дякую, що була поруч!» - написав артист.
Фолловери Лазарєва вітають його з перемогою.
"Заслужена перемога найдостойніших🔥 Браво, Ви напрочуд працьовитий, талановитий і цілеспрямований", "Вітаю❤️ ми так раді за Вас, вашу пару😭 на сто відсотків заслужена і чесна перемога! Без зайвого хайпу і "бруду"! Молодці!» ,- пишуть в коментарях.
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