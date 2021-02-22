Відома українська співачка Наталія Могилевська з'явилася в розкішній помаранчевій сукні

Зірка веде активне життя в соцмережах, пише Politeka.net. Здається, не проходить жодного дня без цікавого посту зірки.

До слова артистка веде сторінку в "TiK ToK", в якій нерідко публікує різні забавні відео.

А в одному з недавніх сторіс співачка постала в розкішній помаранчевій сукні, яка підкреслила її ідеальні вигини. Довгий розріз на вбранні додав пікантності образу. Ніжки артистки оголилися і притягували увагу.

Наталя постала в такій сукні в несподіваних позі й місці. Співачка лягла на сцені за завісою.

"Якщо я впала, не смійтеся. А загадуйте бажання, адже зірка впала", - вимовив чужий голос, під який Наталя відкривала рот.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів в сторіс Instagram, на відміну від цього ж запису в "TiK ToK".

"Ні, ну тут не посперечаєшся", "ти найкраща", "Загадала", " Наталі, якщо зірка впала, то її треба підняти якщо блискуча. Щодо бажання - не знаю", "Ой, Наташко, красуня без слів", "я один раз в школі впала і сьогодні теж", "нічо така", "Тут не посперечаєшся", "Королева", "Найкрутіша співачка", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Наталія Могилевська опублікувала фото, на якому позувала в красивій довгій сукні. Наряд підкреслив струнку фігуру співачки.Вона сиділа, закинувши ногу на ногу, і демонструючи масивні білі кросівки.

Нагадаємо, Могилевська не стримала почуттів і злилася в поцілунку з коханим прямо на людях

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