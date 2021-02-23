Українська співачка Оля Полякова у красивому сяючому боді влаштувала спекотні танці
Артистка підкорила фанатів не тільки своїм талантом, а й ефектною зовнішністю, пише Politeka.net. Цього разу Оля на одній з вечірок також вразила своєю красою в яскравому образі.
Співачка одягла сяюче боді з глибоким декольте і сітчасті колготки. Зірка підкреслила свої вигини. Тонка талія вражала не менше ніж великий бюст.
Крім того, довжина вбрання дозволила вдосталь намилуватися довгими ніжками Полякової.
До слова, боді також оголило і підкреслило своєю бахромою стегна досконалої форми.
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Зірка розпустила довге хвилясте волосся, на її голові сяяла корона сріблястого кольору.
Артистка зняла себе зверху, і піднісши камеру ближче, послала поцілунок і підморгнула своїм підписникам.
"Я готова!",- вимовила Оля.
На інших кадрах артистку вже зняли під час виступу. Відповідний запис зробив телеведучий Володимир Остапчук.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, ймовірно, зірку обсипали компліментами в особистому листуванні.
Раніше ми писали, що Оля Полякова народилася 17 січня 1984 року у Вінниці. У дитинстві у неї проявився хороший голос і прекрасний слух, тому батьки відвели дочку в музичну школу. Пізніше Оля з червоним дипломом закінчила музичне училище.
Далі зірка вступила до Київського університету культури, в результаті отримавши диплом оперної виконавиці з голосовим діапазоном три октави.
Нагадаємо, Оля Полякова вивалялася в снігу і дико верещала.
Як повідомляла Politeka, Оля Полякова пред'являє претензії до кози.
Також Politeka писала, Оля Полякова показала зухвалий образ.