Українська співачка Оля Полякова у красивому сяючому боді влаштувала спекотні танці

Артистка підкорила фанатів не тільки своїм талантом, а й ефектною зовнішністю, пише Politeka.net. Цього разу Оля на одній з вечірок також вразила своєю красою в яскравому образі.

Співачка одягла сяюче боді з глибоким декольте і сітчасті колготки. Зірка підкреслила свої вигини. Тонка талія вражала не менше ніж великий бюст.

Крім того, довжина вбрання дозволила вдосталь намилуватися довгими ніжками Полякової.

До слова, боді також оголило і підкреслило своєю бахромою стегна досконалої форми.

Зірка розпустила довге хвилясте волосся, на її голові сяяла корона сріблястого кольору.

Артистка зняла себе зверху, і піднісши камеру ближче, послала поцілунок і підморгнула своїм підписникам.

"Я готова!",- вимовила Оля.

На інших кадрах артистку вже зняли під час виступу. Відповідний запис зробив телеведучий Володимир Остапчук.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, ймовірно, зірку обсипали компліментами в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Оля Полякова народилася 17 січня 1984 року у Вінниці. У дитинстві у неї проявився хороший голос і прекрасний слух, тому батьки відвели дочку в музичну школу. Пізніше Оля з червоним дипломом закінчила музичне училище.

Далі зірка вступила до Київського університету культури, в результаті отримавши диплом оперної виконавиці з голосовим діапазоном три октави.

Нагадаємо, Оля Полякова вивалялася в снігу і дико верещала.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова пред'являє претензії до кози.

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