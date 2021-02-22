Відома українська рокерша, солістка гурту The Hardkiss ошелешила зізнанням про проєкт "Танці з зірками"
Як пише Politeka.net у сторіс Instagram Юлії Саніної, що стала улюбленицею публіки після участі в проєкті" Танці з зірками", з'явилися пронизливі зізнання.
У сторіс відома співачка вирішила відповісти на питання шанувальників, про фінал танцювального шоу. Партнер Саніної, танцюрист Дмитро Жук розмістив фото на якому Юлія і Дмитро на сцені. Юлія сміється, а Дмитро задумливо присів недалеко від своєї зіркової партнерки.
Дмитро написав, що Юлії дуже весело, а він думає... на що Юлія зізналася, що ж насправді її утримувало на проєкті:
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"Мені здається, якби не було так весело, я б до фіналу не дожила", - зізналася знаменитість.
Також в сторіс у Дмитра є кілька фото і відео, в яких розкриті їх з Юлією відносини до і після проєкту.
На одне з яких записано відео репетиції, яке ніхто не бачив раніше. Шанувальники попросили танцюриста показати відео, яке раніше не з'являлося в мережі. Дмитро виконав прохання, і розмістив одну з тренувань. На відео пара починає не з традиційної розминки, а з розповіді Дмитра про те, що він їв на сніданок.
"Ось як проходили наші тренування", - написав танцюрист.
Також Дмитро показав відео зустрічі з Саніною, де вони очікують приходу Влада Ями, перебуваючи в тісній студії. Таким чином Дмитро відповів на питання, що цікавить шанувальників, чи бачиться він з Юлією.
"Звичайно, збираємося. на перегляди", - відповів танцюрист.
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