Відома українська рокерша, солістка гурту The Hardkiss ошелешила зізнанням про проєкт "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net у сторіс Instagram Юлії Саніної, що стала улюбленицею публіки після участі в проєкті" Танці з зірками", з'явилися пронизливі зізнання.

У сторіс відома співачка вирішила відповісти на питання шанувальників, про фінал танцювального шоу. Партнер Саніної, танцюрист Дмитро Жук розмістив фото на якому Юлія і Дмитро на сцені. Юлія сміється, а Дмитро задумливо присів недалеко від своєї зіркової партнерки.

Дмитро написав, що Юлії дуже весело, а він думає... на що Юлія зізналася, що ж насправді її утримувало на проєкті:

"Мені здається, якби не було так весело, я б до фіналу не дожила", - зізналася знаменитість.

Також в сторіс у Дмитра є кілька фото і відео, в яких розкриті їх з Юлією відносини до і після проєкту.

На одне з яких записано відео репетиції, яке ніхто не бачив раніше. Шанувальники попросили танцюриста показати відео, яке раніше не з'являлося в мережі. Дмитро виконав прохання, і розмістив одну з тренувань. На відео пара починає не з традиційної розминки, а з розповіді Дмитра про те, що він їв на сніданок.

"Ось як проходили наші тренування", - написав танцюрист.

Також Дмитро показав відео зустрічі з Саніною, де вони очікують приходу Влада Ями, перебуваючи в тісній студії. Таким чином Дмитро відповів на питання, що цікавить шанувальників, чи бачиться він з Юлією.

"Звичайно, збираємося. на перегляди", - відповів танцюрист.

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