Модель і переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик показала фігуру, якій можна позаздрити
Відома красуня похвалилася фігурою в спальні, пише Politeka.net. Варто відзначити, що струнке тіло і довгі ніжки дійсно викликають захопленням в будь-якому вбранні, але в цей раз Брик з'явилася в чорному боді на тонких бретельках.
У такому спокусливому вигляді красуня позувала в спальні, вставши на білосніжну постіль.
Модель взяла в руки подушку і посміхнулася.
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На іншому фото Таня лягла на ліжко і погладила себе по волоссю. Позаду неї можна було помітити столик з їжею.
"Влаштувала вчора собі повноцінний вихідний 🙈
Телефон відключила і відклала в сторону, весь день проспала, а ввечері мене чекала гаряча ванна 😍
Переживаю зараз стресовий етап у своєму житті і зовсім забула про себе і власне здоров'я... потрібно це виправляти) Всім гарного дня і продуктивного тижня!
P. s: останній тиждень зими! Уряяяяя", - написала модель.
За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"Чекаємо веснуууу🌱", " звучить як відмінний вихідний!) ", "І тобі гарного тижня♥️"," красуня України", " завжди заздрила людям, які можуть так працювати. Повага і уклін", " добре, іноді так дозволяти собі радіти❤️", "я заздрю чужому щастю", " людина яка читає цей коментар, бажаю тобі щастя і здоров'я❤️😊", - написали користувачі мережі.
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