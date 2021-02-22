Учасник реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Рибак, продовжує радувати шанувальників кадрами з відпочинку і не тільки

Відомо, що Андрій разом зі своєю коханою відправився на відпочинок в ОАЕ, пара відпочиває в одному з респектабельних готелів, розташованому в Дубаї. У сторіс на Instagram, шоумен, один з фаворитів Ксенії Мішиної, запостив відверте фото, передає Politeka.net.

Андрій Рибак показав животик своєї коханої до якого пригорнув рукою. У підписі до фото Андрій написав: "Хочемо поділитися з вами радісною новиною".

Через кілька сторіс Андрій розповідає, в чому полягає радісна новина.

"Ми поїли! Така ось новина!",- написав шоумен.

Як відомо, нова кохана Андрія-фотомодель Аліна Смирнова. Пара зустрічається з грудня 2020 року, у всякому разі, в соцмережах саме в грудні 2020 з'явилися перші спільні знімки Андрія і Аліни.

На жаль, дізнатися як відреагували на жарт користувачі, не представляється можливим, через те, що в сторіс коментарі бачить тільки власник акаунта в Instagram.

Однак, Андрій залишився собою задоволений, а наступний сторіс вже показував красуню Аліну в жовтому міні платтячку.

Відомо, що Андрій Рибак і після закінчення шоу продовжує дружити з переможцем Олександром Еллертом. Вони часто бачаться, обмінюються подарунками та обговорюють події з життя. Те, що "Холостячка" Ксенія зробила свій вибір у бік одного з них, не скасовує міцної чоловічої дружби, вважають хлопці.

Нагадаємо, що екснаречений "Холостячки" Рибак похвалився значним бюстом коханої на відпочинку.

Як повідомляла Politeka, розгублений півфіналіст "Холостячки" Рибак повідомив про неприємності: "Незрозуміло де я..."

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