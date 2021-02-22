Відома артистка Оля Полякова розповіла про нову НП з її дорогою квартирою в Печерському районі Києва

На своїй сторінці в Instagram артистка показала що в її квартирі впала стеля, передає Politeka.net.

"Єб... це моя квартира. Вчора весь день текла стеля, а сьогодні вона обвалилася», - каже Полякова.

"Це як взагалі? Це що взагалі? Це як, блін, можна жити в цьому будинку? Поясніть!» - обурюється співачка.

"Подивіться, що діється, хлопці! Подивіться, який кошмар!» - показала кадрі обрушеної стелі співачка.

"Йолки-палки! Ось це що сталося з моїм ремонтом", - каже засмучена артистка.

"Дивіться, висить якась сосуля. Нічого не обгороджено. Ходять люди", - продовжила вона.

Відзначимо, в квартирі Полякової постраждала не одна кімната.

"Це кімната моєї дочки. Навіть почали випадати лампочки. Ось це все ось так тече по стінах. Я взагалі, якщо чесно в шоці повному", - каже Полякова.

Раніше Полякова скаржилося, що через підвищення температури з даху будинку почав сходити сніг, тому її житло, розташоване на останньому поверсі будівлі, затопило.

Полякова заявила, що тільки навесні зробила новий дорогий ремонт. Вона зазначила, що вже неодноразово скаржилася в Печерську районну адміністрацію і ЖЕК, однак там просто не піднімають трубку.

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