Відомий український фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", вразила яскравими і сміливими образами

Красуня полонить своєю натуральною і яскравою зовнішністю, приковуючи увагу великої кількості шанувальників, пише Politeka.net. Плакидюк вирішила відповісти на запитання користувачів мережі в Instagram, підкріпивши повідомлення спокусливими знімками.

Так, відомий фотограф на одному з кадрів з'явилася в прозорому боді, крізь яке пробивалися найпікантніші деталі.

Тканина обтягнула принади зірки, виділивши струнку талію.

В руках Соня тримала твердий батіг, яким придавила роздягненого молодого чоловіка. Обидва дивилися в камеру.

"На яку пристрасть вам не шкода грошей?",- поцікавився у зірки один з підписників.

"На білизну і подарунки", - відповіла модель.

В іншому кадрі зірка постала в довгій чорній сукні, з довгого розрізу якого вона виставила довгу ніжку в червоних панчохах. Таке фото напевно змусить будь-якого чоловіка пускати слинки.

"Ти любителька панчіх?",- запитав один з шанувальників.

"Я не любителька. Я профі", - відповіла Плакидюк.

Раніше ми писали, що Соня Плакидюк народилася 9 лютого 1989 року. Майбутня зірка захопилася фотографуванням в 14-15 років. Тоді це здавалося пустощами.

Зірка хотіла себе пов'язати з іншою діяльністю і закінчила магістратуру в КПІ за спеціальністю "електрокібернетика", проте хобі переросло в справжню професію.

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