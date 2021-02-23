Відомий український фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", вразила яскравими і сміливими образами
Красуня полонить своєю натуральною і яскравою зовнішністю, приковуючи увагу великої кількості шанувальників, пише Politeka.net. Плакидюк вирішила відповісти на запитання користувачів мережі в Instagram, підкріпивши повідомлення спокусливими знімками.
Так, відомий фотограф на одному з кадрів з'явилася в прозорому боді, крізь яке пробивалися найпікантніші деталі.
Тканина обтягнула принади зірки, виділивши струнку талію.
В руках Соня тримала твердий батіг, яким придавила роздягненого молодого чоловіка. Обидва дивилися в камеру.
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"На яку пристрасть вам не шкода грошей?",- поцікавився у зірки один з підписників.
"На білизну і подарунки", - відповіла модель.
В іншому кадрі зірка постала в довгій чорній сукні, з довгого розрізу якого вона виставила довгу ніжку в червоних панчохах. Таке фото напевно змусить будь-якого чоловіка пускати слинки.
"Ти любителька панчіх?",- запитав один з шанувальників.
"Я не любителька. Я профі", - відповіла Плакидюк.
Раніше ми писали, що Соня Плакидюк народилася 9 лютого 1989 року. Майбутня зірка захопилася фотографуванням в 14-15 років. Тоді це здавалося пустощами.
Зірка хотіла себе пов'язати з іншою діяльністю і закінчила магістратуру в КПІ за спеціальністю "електрокібернетика", проте хобі переросло в справжню професію.
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