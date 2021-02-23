Співачка Оля Полякова вражає глядачів своєю дотепністю і жорсткими жартами на адресу українських зірок

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова, яка стала зірковим детективом в шоу "Маска", не перестає дивувати публіку своїми витівками. Артистка вже потрапила в скандал через свої висловлювання і жарти на адресу Тіни Кароль, Аліни Гросу і Камалії, а тепер її увага переключилася на відомого телеведучого Володимира Остапчук. У своїх Instagram-сторіс Ольга опублікувала кілька коротких відео, на яких показала, як Вова танцює під її хіт "Лед тронулся".

І все б нічого, але Полякова і тут вирішила пожартувати і придумала забавний підпис до танців Остапчука. На кадрах видно, що телеведучий запально танцює і в процесі знімає і надягає на голову сріблястий циліндр з рожевими смужками. "Проби на посаду нового коня Олі Полякової", - підписала сторіс співачка, очевидно відсилаючись до свого кліпу, в якому хлопці з її шоу-балету танцювали в масках з кінною головою.

До слова, коли Володимир Остапчук зрозумів, що його знімають на відео, то почав танцювати ще активніше, згинаючись і крутячи стегнами. Видно, що йому було весело. А що стосується неоднозначного коментаря Полякової до його танців, то реакції від Вови поки не послідувало. Швидше за все, він добре сприйняв цей жарт, бо сам пробує себе в гумористичному жанрі і робить пародії на українських селебріті.

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