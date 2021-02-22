Відомий телеведучий Володимир Остапчук розповів про плани йти в політику

Шоумен Володимир Остапчук, який продовжує радувати глядачів своїми іскрометними жартами та запалом в ролі телеведучого шоу "Маска", у своєму сторіс на Instagram розповів про плани політичної кар'єри, передає Politeka.net.

Відомо, що гуморист обожнює ділитися кадрами свого особистого і творчого життя в соцмережі, розміщуючи безліч відео і фото в сторіс і постах в Instagram. В одному з традиційних рубрик, відповідаючи на запитання шанувальників, Володимир поділився думкою про свою політичну кар'єру.

Питання від глядачів звучало так: "Чи погодилися б ви стати головою ОДА, як Скічко. О.?"

На що Остапчук заявив, що зарікатися від політики не буде, проте підкреслив, що ще не все встиг здійснити на сцені. А також порадів за Олександра Скічка, який віднедавна очолює Черкаську ОДА. Нагадаємо, Олександр Скічко, пародист і шоумен, очолив Черкаську ОДА 29 січня 2021 року.

"Не зарікаюся, але я на сцені ще не все встиг! А за Сашу дуже радий!",- написав Володимир Остапчук на своїй сторінці.

Для ілюстрації Володимир розмістив фото в строгому костюмі конферансьє, з променистою позитивною посмішкою.

Володимир Остапчук став популярним після того, як став ведучим конкурсу "Євробачення" у 2017 році. Шоумен і радіо ведучий тепер радує глядачів своїми виступами на шоу "Маска", де оголошує номери, і розмовляє як з глядачами, так і з "детективами" на шоу.

Нагадаємо, що дружина Остапчука відверто зізналася, наскільки їй важливі гроші чоловіка: "з милим рай в курені? Не думаю...".

Портал Politeka інформував, що Остапчук застукав молоду дружину за пікантними витівками у ванній.

Також Politeka писала, що біда наздогнала Остапчука в Києві після того, як з'явилися кадри з місця.