Популярна співачка Злата Огнєвіч влаштувала чуттєву фотосесію в елітному готелі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно презентувала новий альбом "Богиня" і представила пісню польською мовою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, нещодавно красуня виклала в мережу кілька чуттєвих знімків з нової фотосесії, на яких з'явилася в різних спокусливих образах.

Так, на перших двох фото Злата позує у хитромудрій чорній сукні з асиметричним подолом, прозорими елементами і бахромою. Цей наряд красиво підкреслив фігурку і пружні принади зірки. Її волосся акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж, вона кидає млосні погляди в об'єктив. На одному з двох кадрів вона стоїть біля дзеркала у зухвалій позі і з задертим подолом сукні.

На ще двох чорно-білих знімках Огнєвіч позує, розкинувшись у кріслі. На ній об'ємне біле плаття-сорочка, поверх якого вона одягла вузький чорний корсет. Цей наряд також підкреслює витончену фігурку зірки і оголює її стрункі ніжки.

У підписі до публікації артистка залишила милий вірш українською мовою. А фанати кинулися активно обговорювати публікацію Злати, засинаючи її компліментами і захопленими коментарями. "Богиня!", "Ідеальна дівчина!", "Я б до Вашого хештегу "леді", додав слово досконалість", "Красуня!", "Дуже красиво", "Неперевершена", "Красива", "Краща", "Розкішна", "Дівчина-вогонь", - пишуть користувачі в коментарях.

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