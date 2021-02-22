Ольга Фреймут показала фото підрослої дочки Злати

Як передає Politeka.net, Фреймут активно веде особистий блог в Instagram, де регулярно ділиться новими фото і відео.

На цей раз телеведуча вирішила розповісти про плани на майбутнє дочки, яка вже з ними визначилася.

"Дочка знає, чого хоче, А я поруч, щоб підтримати обдарованість. Хочеться дати дітям гарну освіту, щоб вона підходила до покликання, а далі вони самі зорієнтуються, як будувати життя», — написала Ольга.

Цю публікацію Фреймут супроводила спільною фотографією зі Златою, у якої яскравий, дорослий макіяж.

Крім того, телеведуча Ольга Фреймут викликала фурор новим кадром з коханим

38-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з чоловіком, гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко.

Парочка позувала на засніженому схилі гори - від такого фантастичного пейзажу завмирає подих.

Ольга з Володимиром були в теплих куртках, але без шапок. Судячи з їх скуйовдженим волоссям, на вулиці був вітер, і можливо, не зовсім комфортно, але парочка при цьому мило посміхалася.

"Як же ви схожі 😍один на одного! ❤ ️ ",- йдеться в коментарі.

І дійсно, в очі відразу ж кидається їх схожість: однакові посмішки, розріз очей, та й в цілому риси обличчя дуже подібні.

Нагадаємо, що 38-річна Фреймут дала урок стилю в лаконічному вбранні: "виглядає шикарно".

Як повідомляла Politeka, Фреймут приголомшила правдою, як починався її роман з чоловіком-продюсером: "проїжджала повз офіс і...".