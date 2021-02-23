Відома телеведуча Лілія Ребрик розкрила декольте і приготувалася зустрічати весну
Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram телезірка Лілія Ребрик опублікувала чарівне чорно-біле фото, на якому з'явилася в цікавому образі. Як видно, красуня відображена біля вікна, вона відкрилася сонечку і купається в його променях.
На новому фото телеведуча відображена в спокусливому образі - на ній світлий брючний костюм, під піджаком якого видно чорну кофтинку з глибоким вирізом. Цей наряд підкреслив апетитні форми Лілії, особливо приголомшливе декольте. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і блаженна посмішка.
У підписі до фотографії Ребрик поділилася своїми думками про те, що скоро весна. За словами телеведучої, це останній понеділок лютого і взагалі, останній понеділок зими, і всього за якихось сім днів весна. "Її дихання вже відчувається! Помітили, що вже пізніше сідає сонце? Що повітря вже пахне нотками весни? Що вже є якесь передчуття чогось нового, надихаючого?",- пише Лілія.
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Фолловери у захваті від нового фото телезірки, і від її надихаючого поста, красуню засипають компліментами в коментарях до фото. "Обожнюю", "Позитивчик ти наш", "Шикарна", "Супер фото!", "Весна вже, погода на вулиці така просто вогонь", "Лілія, яка ж ви красива", "Елегантна, позитивна, красива, розумна, спортивна, успішна Лілія", "Так, весна вже близько! І сонечко вже раніше встає", "Ви дивовижна жінка", - пишуть в коментарях до фото Ребрик.
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