Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе в незвичайному образі
На фото Келлі позує в легкому рожевому вбранні на завязочках з великим декольте. Гейл не одягала білизну, тому кадр вийшов більш, ніж просто пікантним. Модель руками взялася за голову, хвалячись сміливим чином. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"На вечерю", - написала красуня під фотографією.
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
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Ми писали, що модель Келлі Гейл з Victoria's Secret без сорому розсунула ноги у відвертій нижній білизні.
Модель розсунула ніжки сидячи в ліжку перед телевізором в прозорій нижній білизні і, судячи з усього, геть забула про сором.
Нагадаємо, спокуслива Келлі Гейл з "Victoria's Secret" прикувала погляди до "персиків" в мереживах
А ще Politeka писала, що волога Келлі Гейл з "Victoria's Secret" блиснула самими соковитими місцями в прозорій білизні
Також Politeka повідомляла, що Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула самими засмаглими місцями в ниточках бікіні