Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе в незвичайному образі

На фото Келлі позує в легкому рожевому вбранні на завязочках з великим декольте. Гейл не одягала білизну, тому кадр вийшов більш, ніж просто пікантним. Модель руками взялася за голову, хвалячись сміливим чином. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"На вечерю", - написала красуня під фотографією.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вона світиться !!! Посмішка заразлива! Красиво всередині і зовні!", "Красиво", "Моя любов", "Красиво і мило", "Офігітельно чудово", "оглушлива", "така красива", "Вау красиво", "ти виглядаєш досить красиво", "Краща картина Рембрандта", "ви дуже красиві", "Тепер я розумію значення слова краса", "дуже красива професійна модель", " Красиво виглядає в рожевому!", "Все, що тобі потрібно носити, це твоя посмішка".

Ми писали, що модель Келлі Гейл з Victoria's Secret без сорому розсунула ноги у відвертій нижній білизні.



Модель розсунула ніжки сидячи в ліжку перед телевізором в прозорій нижній білизні і, судячи з усього, геть забула про сором.

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А ще Politeka писала, що волога Келлі Гейл з "Victoria's Secret" блиснула самими соковитими місцями в прозорій білизні

Також Politeka повідомляла, що Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула самими засмаглими місцями в ниточках бікіні



