Зірка показала, де проводить час

Дружина популярного співака Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, продемонструвала дивовижну фігуру

Дружина артиста - мати двох дітей, Платона і Данила, проте вагітність ніяк не відбилася на її фігурі, пише Politeka.net. Такий висновок можна зробити, побачивши фото красуні в купальнику.

Цього разу спокусниця позувала в чорному купальнику на пляжі з білим піском, чистою водою і блакитним небом.

Ірина лягла у воду і злегка вигнулася, ледь не впустивши бюст з мокрого ліфчика. Волосся дружини співака було також мокрим. Вона завершила літній образ окулярами та іншими аксесуарами.

Ірина посміхалася, піднявши голову до неба, при цьому її очі були закриті.

"Життя, ти прекрасне! З вдячністю і любов'ю🌴❤️🌴 🌍", - підписала знімок Ірина.

За дві години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Ляпота🔥❤️", " Венера з хвиль🤩 🤩", "wow Wow wow 🔥 🔥 🔥 🔥 вогонь!!!!!!!!", "Краса!❤ ️ ", "Яка 🍭", " яка краса😍 Ірочко, ви божественна💔 🌹", "Іро ❤️❤️❤️❤️❤️ обожнюю Вас! 😍 ", "Незвичайна😍жінка - любов❤️", " Мммм😍 Ірішшшшааааааа пальмова гілка❤️🙌", " Ірочка, вогонь 🔥❤️", " Іринка - ви немов КАРТИНКА!) 💙 🥰 ", "Ви прекрасна!❤ ️ ", "Іро, як же гарнооо!!!!!🥰 🥰 🥰 🔥 🔥 🔥 ", "Ваша енергетика передається через екран🔥 🔥", "дражнилка", - написали користувачі мережі.

Також кількома годинами раніше Ірина опублікувала інші фото з відпочинку. Зірка похвалилася райським пляжем і пальмами.

"Іро, спасибі за зіпсований настрій😂 😂 😂 😂", - прокоментував радіоведучий Слава Дьомін.

Нагадаємо, Монатік пробує інші професії.

Як повідомляла Politeka, Монатік показав, як змінився.

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