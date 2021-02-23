Дружина популярного співака Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, продемонструвала дивовижну фігуру
Дружина артиста - мати двох дітей, Платона і Данила, проте вагітність ніяк не відбилася на її фігурі, пише Politeka.net. Такий висновок можна зробити, побачивши фото красуні в купальнику.
Цього разу спокусниця позувала в чорному купальнику на пляжі з білим піском, чистою водою і блакитним небом.
Ірина лягла у воду і злегка вигнулася, ледь не впустивши бюст з мокрого ліфчика. Волосся дружини співака було також мокрим. Вона завершила літній образ окулярами та іншими аксесуарами.
Ірина посміхалася, піднявши голову до неба, при цьому її очі були закриті.
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"Життя, ти прекрасне! З вдячністю і любов'ю🌴❤️🌴 🌍", - підписала знімок Ірина.
За дві години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.
"Ляпота🔥❤️", " Венера з хвиль🤩 🤩", "wow Wow wow 🔥 🔥 🔥 🔥 вогонь!!!!!!!!", "Краса!❤ ️ ", "Яка 🍭", " яка краса😍 Ірочко, ви божественна💔 🌹", "Іро ❤️❤️❤️❤️❤️ обожнюю Вас! 😍 ", "Незвичайна😍жінка - любов❤️", " Мммм😍 Ірішшшшааааааа пальмова гілка❤️🙌", " Ірочка, вогонь 🔥❤️", " Іринка - ви немов КАРТИНКА!) 💙 🥰 ", "Ви прекрасна!❤ ️ ", "Іро, як же гарнооо!!!!!🥰 🥰 🥰 🔥 🔥 🔥 ", "Ваша енергетика передається через екран🔥 🔥", "дражнилка", - написали користувачі мережі.
Також кількома годинами раніше Ірина опублікувала інші фото з відпочинку. Зірка похвалилася райським пляжем і пальмами.
"Іро, спасибі за зіпсований настрій😂 😂 😂 😂", - прокоментував радіоведучий Слава Дьомін.
Нагадаємо, Монатік пробує інші професії.
Як повідомляла Politeka, Монатік показав, як змінився.
Також Politeka писала, фаворитка голосу намагається заради Монатіка.