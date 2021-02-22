Обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт здивував несподіваною розповіддю про весілля

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на Instagram-сторінці коханого Ксенії.

"22 лютого, сніг тане, це означає, що сьогодні Сашенька їде на перше весілля в цьому сезоні, в цьому році. Подивіться, яка сила пари, що аж сніг тане і прям весна настала", - говорить Еллерт на відео.

Також він зазначив, що весілля буде в знаковому для нього з Ксенією місці.

"Дуже символічне місце, де сьогодні весілля, тому що саме тут проходить фінал «Холостячки». І ось тут стояв я, ось тут стояла Ксю, і був фінал, коли я розповідав про наш космос, про наш Всесвіт", - розповів він.

"А сьогодні у нас з Ксю весілля, тому Ксю, все готово, я тебе чекаю, де б ти не був, що б ти не була, лосини не нафарбована, з будь ґулею на голові... Все готово. Швидко! 10 хвилин у тебе, прилітай", - говорить Еллерт в Інстасторіс.

Нагадаємо, раніше Еллерт і Мішина заявили. що зіграють пишне весілля, коли потеплішає, оскільки хочуть провести церемонію на природі.

Вже після зйомок проекту закохані розповіли про свої незвичайні обручки, алмази для яких виростили за спеціальною технологією з їх змішаної крові.

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