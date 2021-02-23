Відома українська актриса Ольга Сумська вразила зовнішністю

Красі 54-річної зірки позаздрять навіть молоді, пише Politeka.net. Артистка доглядає за собою, особливу увагу приділяючи шкірі. Саме тому Сумська вражає зовнішністю.

На одних з останніх фото в сторіс Instagram артистка показала себе крупним планом з незвичною зачіскою. Одна половина волосся у актриси була накручена, а інша - рівна.

Зірка дивилася в камеру, її макіяж був з акцентом на очі. Здавалося, що на обличчі знаменитості немає жодної зморшки.

"Прямі чи хвилясті?",- запитала артистка.

На другому фото українська спокусниця вже продемонструвала готовий образ - у Сумської було накручене волосся

На актрисі - зелена кофта, а зверху - хутряна жилетка. У такому вигляді красуня позувала в одному із закладів. Вона посміхалася, гладячи в камеру.

Знімки не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що Ольга Сумська багато уваги приділяє домашньому догляду за собою. За словами зірки, в домашніх умовах можна зробити ліфтинг, і маски з білком і жовтком, і обгортання.

Зірка робить маски з домашньої сметани, яку потрібно наносити шарами. Так, слід залишити маску на 20 хвилин, а після змити теплою водою, і шкіра в результаті - як у немовляти.

А для волосся Ольга використовує маску з гірчиці і меду, залишаючи її на 40 хвилин, після чого змиває шампунем.

Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.

Також Politeka писала, що пишногруда дочка Ольги Сумської розстебнула блузку і звела з розуму розкутим чином.

Як Politeka повідомляла, що пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються