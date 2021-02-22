Хореограф і легенда "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала кумедне відео з розкішного автомобіля

Як повідомляє Politeka.net, відома українська хореограф і багаторічна учасниця розважального шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко, яка нещодавно повернулася з відпочинку в Дубаї, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями в мікроблозі в Instagram. Так, нещодавно красуня виклала в сторіс чарівне відео, яким зарядила українців на гарний настрій.

У ролику, який Олена зняла під час водіння автомобіля, її можна побачити в розкішному образі і при повному параді. Як видно, перед камерою зіркова танцівниця з'явилася в стильному бежевому пальто з цікавим світлим шарфом на шиї. Її волосся акуратно укладене у витончену зачіску, а на обличчі легкий денний макіяж з кокетливими чорними стрілками на очах, у вухах видно бездротові навушники. Шоптенко веде машину під гучну музику, ще й драматично підспівує сама собі.

Своє відео Олена підписала так: "Хоч пісня і сумна. + 5 на вулиці і плани на день сумувати не дають". Ще й кумедний смайлик залишила. До слова, схоже в машині із зіркою нікого немає, і тому вона віддалася пориву так забавно, але безмовно підспівувати пісні, яка звучить з магнітоли. Також можна відзначити, що дівчина дуже ошатна, мабуть, їде у важливих справах. Крім того, Шоптенко, як відповідальний водій, їде пристебнутою.

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