Дівчинка виконала гімн України посеред торгового центру
В одному з супермаркетів Краматорська маленька дівчинка почала співати гімн України, на що відразу ж отримала реакцію від відвідувачів.
Відео опублікували місцеві жителі в
Відвідувачі спочатку здивовано подивилися на дитину, але потім підхопили її настрій і почали співати разом.
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З кожною секундою патріотів ставало все більше, а персонал супермаркету не міг повірити своїм очам.
"Дивлюся, слухаю зі сльозами на очах і теплом в серці.....Круто, Україна є і буде", - пишуть українці в коментарях.
Раніше ми писали, що на Прикарпатті важка ситуація з китайським вірусом.
Про це повідомили головлікар Олександра Косовець.
Лікування ускладнених випадків дороге, деякі препарати доводилося збирати з усіх аптек.
"Вперше за весь період ковіда надійшли важкі повітрозалежні діти, в тому числі двом до року. Сьогодні всі 120 інфекційних ліжок зайняті, 6 реанімаційних зайняті, розгорнули ще два додаткових", - розповіла лікар.
За словами Косовець, вірус сильно мутував. Є випадки, коли хворі взагалі не відчули, що у них є серйозні проблеми в легенях, а прояви мінімальні.
"Температура 37,1 - 37,2 - багато людей не звертають на неї увагу і продовжують відвідувати громадські місця без обстеження ПЛР", - зазначила вона.
Нагадавши, легка форма коронавірусу походить на ГРВІ, лікар назвав ключову відмінність.
Як повідомляла Politeka, Китайський вірус здається, але допоміг не локдаун: лікар назвав основну причину зниження захворюваності.
Також Politeka писала, що в Україні фіксують спад епідемії: лікар зробила прогноз щодо відступу вірусу.