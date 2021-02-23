Український співак Олег Винник у своєму інтерв'ю розповів, що йому довелося пережити

Артист народився в одному з сіл на Черкащині, пише Politeka.net. З дитинства Винник займався творчістю, беручи участь у шкільних концертах.

Перші гроші артист став заробляти в юності, граючи на весіллях і дискотеках. До слова, на той момент Олег грав на гітарі, лише пізніше в ньому розгледіли й співочий талант.

У недавньому інтерв'ю артист розповів, що на весіллях траплялося всяке. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Ніколи не забуду... Їсти ж хочеться музикантам. Накрили нам стіл і хтось приходить: "Ви хто?" - "Музиканти" - "Тікайте звідси тут люди сядуть", - згадав Винник, розсміявшись.

За словами співака, доводилося виступати в екстремальних умовах, не дивлячись на погоду.

Крім того, Олег згадує, що на весіллях завжди траплялися бійки, і доводилося возити з собою сокири про всяк випадок, на щастя, їх не доводилося використовувати.

Нагадаємо, Олег Винник народився 31 липня 1973 року.

Артист в рамках культурного обміну потрапив до Німеччини. Завдяки успішній праці, співак потрапив на афішу мюзиклу. Винник виступав в якості актора на сцені Люнебурзького театру, де виконував партії в опері «TOSCA» і опереті «PAGANINI».

Співак удосконалював вміння до співу. В результаті навчання в Гамбурзі Олег відшліфував свою майстерність, заробивши голосовий діапазон лірико-драматичного тенора. Пізніше співак повернувся на Батьківщину.

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