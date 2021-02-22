Співачка Надя Дорофєєва показала чотирьох хлопців, які пройшли сліпі прослуховування на "Голосі країни" і потрапили в її команду

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Надя Дорофєєва стала тренером в 11 сезоні вокального шоу "Голос країни". У неділю, 21 лютого, відбувся п'ятий випуск програми, в якому зіркові тренери через сліпі прослуховування набирають собі співаків і співачок в команди. Так, Надя показала в своїх Instagram-сторіс чотирьох хлопців, які після цього ефіру увійшли в її команду.

Так, Дорофєєва стала тренером для Влада Хохлана, Євгенія Шарманова, Петра Чернишенка та Андрія Науменка. Всі ці виконавці настільки вразили Надю своїм вокалом, що вона розвернула до них своє тренерське крісло. Хлопці дуже різні і виступають в різних жанрах, однак, їх талант не викликає сумнівів.

Євген Шарманов за своє життя встиг попрацювати з багатьма українськими селебріті. Річ у тому, що він фахівець з освітлення зйомок. На шоу він прийшов з піснею "Broken People" групи Logic & Rag'n'bone Man.

Влад Хохлан - Молодий викладач, він пішов на "Голос країни", щоб показати своїм студентам, що може не тільки викладати музику в аудиторіях, а й підкорити своїм голосом українських зірок.

Петро Чернишенко - довгий час був за кордоном, працював на будівництві і був комплектувальником, але завжди мріяв про сцену. На шоу він виконав пісню "Say something" групи A great big world і підкорив Дорофєєву.

Андрій Науменко - прийшов запалити проект своїм драйвовим роком, він виконав пісню "Sweet Child O' Mine "групи Guns N' Roses і розгорнув крісло Наді до себе.

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