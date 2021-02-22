Телеведуча Ольга Фреймут показала пікантне фото і тут же нарвалася на критику від українців

Як повідомляє Politeka.net, скандально відома українська телеведуча Ольга Фреймут пройшла навчання в Лондоні і отримала статус викладача етикету. У своїх соцмережах зірка часто ділиться з українцями порадами про етикет і хороші манери, що часом викликає бурхливу реакцію у користувачів. А нещодавно Оля опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram пікантне фото, яке тут же розкритикували, мовляв, воно не відповідає образу, який телеведуча собі ж створила.

На новому знімку, який був зроблений в рамках фотосесії для глянцевого журналу Vogue, Фреймут з'явилася на світлому тлі, вона присіла на пуф і розсунула голі ніжки. Перед камерою зірка з'явилася в білосніжному вбранні цікавого фасону і текстури, який доповнила масивним темним поясом. При цьому на ній немає ні спідниці, ні штанів, на ногах тільки стильні сірі чоботи. Її волосся зачесане в гладку об'ємну укладку, а на обличчі легкий природний макіяж, вона проникливо дивиться в об'єктив, поклавши руки на коліна.

У підписі до фотографії Оля написала: "Фото з улюбленої фотосесії для @vogue_ukraine. Стиль @juliepelipas, макіяж @natastrilchuk, зачіска ігор Ломов, фото Діма Гончаров, текст Марія Цуканова". Звичайно ж така публікація викликала бурю коментарів, деякі користувачі почали відверто труїти Фреймут, а інші кинулися її захищати. "Як же так? Принцеси не сидять, розставивши ноги", "Вау! Перший раз бачу Ольгу Фреймут з оголеними ногами вище коліна", "Шалено красиво, вам так пасує", "А як же етикет панночки?", "Ідеальне фото", - пишуть в коментарях.

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