Солістка групи KAZKA Олександра Заріцька поділилася мрією про відпочинок в улюбленому місці

Як повідомляє Politeka.net, солістка популярної української групи KAZKA Олександра Заріцька, яка нещодавно здивувала результатами схуднення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно на своїй сторінці артистка опублікувала чарівне фото, а в підписі до нього поділилася своєю мрією, і запропонувала користувачам теж помріяти.

На новому знімку Олександра відображена в райському містечку, очевидно на Шрі-Ланці, де минулого року відпочивала. Перед камерою красуня з'явилася стильному темному купальнику, вона стоїть серед густої екзотичної зелені з коктейлем в руці. Її волосся розпущене і трохи вологі, а на обличчі немає макіяжу, тільки блаженна посмішка, ще й очі прикрила.

У підписі до фотографії Зарицька написала: "Назвіть, не замислюючись, країну куди б зараз рвонули. Я на Шрі-Ланку". Схоже, відпочинок в цьому місці припав співачці до душі, раз мріє повернутися туди знову. Звичайно ж така публікація Саші не залишилася без уваги фоловерів, красуню засипають компліментами, багато хто також почав писати місця і країни, в яких хотіли б побувати. "Індія", "В Італію", "Норвегія", "Італія", "Шрі-Ланка, мрія", "Японія", "Домінікана", "Ізраїль", "Фінляндія", "Іспанія", "Грузія", "Латвія або Литва", "Мальдіви", "Мексика", "Португалія", - пишуть в коментарях до фото Олександри.

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