Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала неймовірний образ у пікантному вбранні

На фото зірка позувала в прозорій сукні зі вставками, які дозволили прикрити бюст. Ольга доповнила образ стильним ременем, яскравим макіяжем і прикрасами у вухах. Куриленко спокусливо вигнулася, показавшись біля дзеркала, щоб можна було оцінити красуню з усіх боків. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Новий тиждень", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красивий образ", "Прекрасно", "новий тиждень, нова перемога", "ти пристрасть без пояснень, гарний початок тижня"," я б на ній одружився", " новий тиждень, не бачив, добре?", "Дуже красива картинка, що підкреслює вашу маленьку...", "Коли вийде друга частина "the ROOM"?", "Так гаряче".

Ми писали, що знаменита актриса Ольга Куриленко не боїться показати себе без макіяжу з розпатланою зачіскою.

Так, нещодавно фанати змогли оцінити вигляд актриси і моделі без макіяжу і химерних нарядів. Така вишукана простота робить її привабливою. На знімку Ольга, посміхаючись, дивиться в об'єктив. На ній чорно-біла футболка з довгим рукавом.

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