Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала свіжий образ
На фото Ніколь позувала в джинсах, шкіряній куртці, яку розкрила, смугастому ТОПі. Потуральскі доповнила образ стильною сумочкою і кросівками, а волосся залишила розпущеним. У такому вигляді модель вийшла на прогулянку по столиці Німеччини - Берліну. Дівчина на декількох фото показала себе з усіх боків, давши можливість насолодитися її бездоганною зовнішністю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Сонячні прогулянки-мої улюблені", - написала красуня під фото.
Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:
Безцеремонний Сосєдов з "Х-Фактора" насварив Галкіна, дісталося і Кіркорову: "Зобов'язаний животіти..."
Напівроздягнена Кароль розчарувала вульгарною витівкою: "Навіщо на Юлі Саніної чоловіка залізла?"
Українка загинула в Єгипті прямо на очах у чоловіка, з'явилися подробиці трагедії: "У воді з нею..."
У Росії сталася масштабна залізнична катастрофа: перші подробиці і кадри наслідків
Ні грама косметики: як виглядає обличчя Кароль, Каменських і Пугачової без макіяжу і фотошопу, кадри
"Люблю тебе, красуня", "Хі, Ніколь", "Привіт дуже красиві фото"," Красива класна дівчинка", " звідки твої сонцезахисні окуляри? Спасибі!", "Скоро весна!", "Мій ангел", "Любіть найкраще", "красива міс Марі".
Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі несподівано задерла ніжки.
Ніколь була в чорній сукні, яка обтягнула її вигини. Однак знаменитість, ймовірно, забула про пристойність. Модель задерла ноги в настільки жаркому вбранні, чи не блиснувши найпотаємнішим.
Нагадаємо, екс-коханка Бреда Пітта в занадто короткому топі поманила до себе
А ще Politeka повідомляла, що екс-коханка Бреда Пітта без сорому і одягу показала свою красу крупним планом
Також Politeka повідомляла, що екс-коханка Бреда Пітта без ліфчика покрасувалася в сміливому міні-ТОПі