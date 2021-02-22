Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала свіжий образ

На фото Ніколь позувала в джинсах, шкіряній куртці, яку розкрила, смугастому ТОПі. Потуральскі доповнила образ стильною сумочкою і кросівками, а волосся залишила розпущеним. У такому вигляді модель вийшла на прогулянку по столиці Німеччини - Берліну. Дівчина на декількох фото показала себе з усіх боків, давши можливість насолодитися її бездоганною зовнішністю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сонячні прогулянки-мої улюблені", - написала красуня під фото.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю тебе, красуня", "Хі, Ніколь", "Привіт дуже красиві фото"," Красива класна дівчинка", " звідки твої сонцезахисні окуляри? Спасибі!", "Скоро весна!", "Мій ангел", "Любіть найкраще", "красива міс Марі".

Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі несподівано задерла ніжки.

Ніколь була в чорній сукні, яка обтягнула її вигини. Однак знаменитість, ймовірно, забула про пристойність. Модель задерла ноги в настільки жаркому вбранні, чи не блиснувши найпотаємнішим.

Нагадаємо, екс-коханка Бреда Пітта в занадто короткому топі поманила до себе

А ще Politeka повідомляла, що екс-коханка Бреда Пітта без сорому і одягу показала свою красу крупним планом

Також Politeka повідомляла, що екс-коханка Бреда Пітта без ліфчика покрасувалася в сміливому міні-ТОПі



