Онука відомого українського хореографа та судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала чарівне фото в мережі

Як повідомляє Politeka.net, онука українського хореографа Григорія Чапкіса 40-річна Анна Сафрончик вже довгі роки живе і будує кар'єру в Італії. Красуня з українськими генами стала успішною моделлю і актрисою за межами Батьківщини. У своєму Instagram вона часто викладає яскраві фото зі свого життя, чим неодмінно радує численних шанувальників по всьому світу.

Так, нещодавно Анна опублікувала в мікроблозі дивовижне Домашнє фото, на якому з'явилася в спокусливому образі. Як видно, актриса присіла на столик і сперлася на величезну сяючу кулю. Перед камерою вона з'явилася в коротенькій чорній сукні з глибоким вирізом, яке красиво підкреслило витончену фігурку і зону декольте, а також оголило стрункі ніжки. Волосся моделі розпущене і недбало укладене на одну сторону, а на її обличчі легкий макіяж, вона з легкою усмішкою дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Сафрончик загадково написала: "Наші думки і наші уявлення – єдині реальні межі наших можливостей. (Орисон Светт Марден)". Фоловери Анни в захваті від її нового образу, красуню засипають компліментами і захопленими коментарями. Деякі відзначили, що актриса, як хороше вино – з роками тільки краще.

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