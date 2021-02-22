Микита Добринін і його вагітна дружина Даша Квіткова вирушили на відпочинок до моря після Мальдів

Як повідомляє Politeka.net, один з найпопулярніших учасників романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін відвіз вагітну дружину Дашу квіткову на відпочинок в сонячний Єгипет. І це при тому, що парочка тільки недавно повернулася з казкового відпочинку на Мальдівах.

У своєму мікроблозі Instagram Даша опублікувала миле фото з аеропорту, на якому позує разом з Микитою, а в підписі до нього розповіла про безсонну ніч по дорозі на відпочинок. На знімку парочка відображена в холі аеропорту, вагітна Квіткова присіла на валізу, а її чоловік стоїть поруч і обіймає. Для подорожі обоє обрали світлі спортивні вбрання, ще й теплі, враховуючи лютневу погоду в Україні.

За словами дівчини, о першій годині ночі вони вирушили в аеропорт, а вже до дев'ятої ранку прибули в готель, перекусили і побігли до моря. "О 07:30 ранку приземлилися. Чекали валізи близько години. До 09:00 ми приїхали в готель. Видихнули, поїли, і вийшли до моря. Об 11:30 лягли спати. Привіт, Шарм", - написала Даша в підписі до фотографії. Також вона зізналася, що попри своє цікаве положення переліт перенесла добре і навіть напрочуд спокійно.

Фоловери дівчата тут же почали активно обговорювати знімок солодкої парочки, засинаючи їх компліментами і побажаннями гарного відпочинку. "Гарного відпочинку вам", "Красунчики, відмінного настрою і відпочинку", "Що за готель?", "Такі милі, гарненько відпочиньте", "Красиві", - пишуть в коментарях до фото.

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