Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, сколихнула Мережу чуттєвим кадром і надихаючим зверненням

Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала свіже фото в своєму світоблозі в Instagram, на якому постала в стильному вбранні.

Так, Соня позувала в брючному костюмі. Дівчина сміливо відчинила піджак, під яким опинився крихітний топ незвичайного крою - ніби дві широкі стрічки накладаються один на одного.

Внучка Ротару спокусливо вигнула спинку, вхопившись однією рукою за волосся, а іншу засунувши в кишеню. Розкута поза моделі - справжній сеанс спокушання, який нікого не може залишити байдужим.

"Прокидайтеся рано, залишайтеся зацікавленими, працюйте з розумом, любіть свою справу! Вдалого вам тижня 🤍", - звернулася до публіки дівчина.

Користувачі за лічені години поставили сотні "лайків" , а також відреагували на пост красуні компліментами в коментарях:

"Я вже говорила і повторюю ще раз ... це в моді 😍"

"як же ти красива 🤤 🖤 "

"Дякую за натхнення"

Раніше ми розповідали, Соня викликала ажіотаж кадром зі своїм нареченим-мільйонером, зробленим в зимовому Нью-Йорку. Як відомо, дівчина зустрічається з 31-річним IT-підприємцем, віце-президентом з маркетингу компанії Readdle Денисом Жадановим (у 2018-му році він потрапив в американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій").

На спільному фото парочка була одягнена в дуті курточки. При цьому Соня та Денис натягнули капюшони, приховавши обличчя за сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, що 19-річна внучка Софії Ротару в строгому образі дала фору зірковій бабусі:"вогонь".

Як повідомляла Politeka, зухвала внучка Ротару захопила розкішними ніжками в шкіряній сукні: "Браво, ти просто...".