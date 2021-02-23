Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, сколихнула Мережу чуттєвим кадром і надихаючим зверненням
Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала свіже фото в своєму світоблозі в Instagram, на якому постала в стильному вбранні.
Так, Соня позувала в брючному костюмі. Дівчина сміливо відчинила піджак, під яким опинився крихітний топ незвичайного крою - ніби дві широкі стрічки накладаються один на одного.
Внучка Ротару спокусливо вигнула спинку, вхопившись однією рукою за волосся, а іншу засунувши в кишеню. Розкута поза моделі - справжній сеанс спокушання, який нікого не може залишити байдужим.
"Прокидайтеся рано, залишайтеся зацікавленими, працюйте з розумом, любіть свою справу! Вдалого вам тижня 🤍", - звернулася до публіки дівчина.
Безцеремонний Сосєдов з "Х-Фактора" насварив Галкіна, дісталося і Кіркорову: "Зобов'язаний животіти..."
Чоловік Сумської Борисюк раптово "підняв" руку на дружину, кадри: "Боже, Віталій, я боюся вас"
"Реальна конина": Полякова на шоу "Маска" проїхалася по Гросу, співачка не стала мовчати
Джамала розгнівала українців, переспівавши пісню Тіни Кароль, відео: "Показала свою дурість, неприємна фу..."
З'явилися кадри з покаліченою Лесею Нікітюк, помилка обійшлася занадто дорого: "біль пекельний!"
Користувачі за лічені години поставили сотні "лайків" , а також відреагували на пост красуні компліментами в коментарях:
"Я вже говорила і повторюю ще раз ... це в моді 😍"
"як же ти красива 🤤 🖤 "
"Дякую за натхнення"
Раніше ми розповідали, Соня викликала ажіотаж кадром зі своїм нареченим-мільйонером, зробленим в зимовому Нью-Йорку. Як відомо, дівчина зустрічається з 31-річним IT-підприємцем, віце-президентом з маркетингу компанії Readdle Денисом Жадановим (у 2018-му році він потрапив в американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій").
На спільному фото парочка була одягнена в дуті курточки. При цьому Соня та Денис натягнули капюшони, приховавши обличчя за сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, що 19-річна внучка Софії Ротару в строгому образі дала фору зірковій бабусі:"вогонь".
Як повідомляла Politeka, зухвала внучка Ротару захопила розкішними ніжками в шкіряній сукні: "Браво, ти просто...".