Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, звела з розуму гарячими кадрами

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в спокусливому образі.

Розпалена красуня зі скуйовдженою зачіскою позувала в сірому лакованому плащі, який накинула на голе тіло. Від надто сміливого V-подібного вирізу може закрутитися голова. Дівчина залишила місце для фантазій за допомогою інтригуючих поз.

У підписі Анна вирішила поділитися рецептом щастя:

"Як провести незабутній день? Так, щоб пам'ятати на все життя? Насправді все, як і завжди починається з голови.

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Зовсім не обов'язково стрибати з парашута, викидаючи при цьому мільйон червоних троянд! Все набагато простіше🙈

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Даю універсальний рецепт:

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1. Проживіть день саме так, як захочете

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2. Не забувайте його❤️

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Секретних інгредієнтів немає🥰"

За лічені хвилини пост Саліванчук набрав більше тисячі "лайків", а деякі встигли й прокоментувати.

"Мільйон відсотків 👏 згодна і намагаюся жити за цим принципом. Ну, і отримую за це дохід🤗", - поділилася думкою одна з користувачок.

Раніше ми розповідали, як дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала публіці справжнє випробування пікантною фотосесією. Дівчина позувала в чорній білизні, кокетливо задерши ніжки.