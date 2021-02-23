Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, звела з розуму гарячими кадрами
Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в спокусливому образі.
Розпалена красуня зі скуйовдженою зачіскою позувала в сірому лакованому плащі, який накинула на голе тіло. Від надто сміливого V-подібного вирізу може закрутитися голова. Дівчина залишила місце для фантазій за допомогою інтригуючих поз.
У підписі Анна вирішила поділитися рецептом щастя:
"Як провести незабутній день? Так, щоб пам'ятати на все життя? Насправді все, як і завжди починається з голови.
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Зовсім не обов'язково стрибати з парашута, викидаючи при цьому мільйон червоних троянд! Все набагато простіше🙈
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Даю універсальний рецепт:
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1. Проживіть день саме так, як захочете
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2. Не забувайте його❤️
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Секретних інгредієнтів немає🥰"
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За лічені хвилини пост Саліванчук набрав більше тисячі "лайків", а деякі встигли й прокоментувати.
"Мільйон відсотків 👏 згодна і намагаюся жити за цим принципом. Ну, і отримую за це дохід🤗", - поділилася думкою одна з користувачок.
Раніше ми розповідали, як дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала публіці справжнє випробування пікантною фотосесією. Дівчина позувала в чорній білизні, кокетливо задерши ніжки.
Нагадаємо, Анна Саліванчук вибрала чорну білизну і побешкетувала, на спині зручніше.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Кварталу 95" позбулася ліфчика і показала все.