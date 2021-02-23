Відома телеведуча Ольга Фреймут розповіла про біду, яка наздогнала українців

Як передає Politeka.net у своєму сторіс на Instagram Ольга розмістила інформацію про те, що в однієї зі спортсменок виявили онкологічне захворювання.

Ольга звернулася до українців:"у збірній України з художньої гімнастики сталася біда: у спортсменки Валері Юзвяк виявили онкологію".

У відео зверненні Ольга уточнила, що Валерія захворіла на важку форму онкології. Збірна України готується до Олімпійських ігор у Токіо, але зараз у команді – трагічні настрої. За словами Фреймут, тренер дівчат, Ірина Дерюгіна, заявила, що всі сили кинули на те, щоб швидко зібрати гроші на лікування, щоб врятувати Валерію, адже її можна врятувати.

Валерія Юзвяк не раз ставала чемпіонкою, не тільки в нашій країні, але та у світі, - розповіла Фреймут. Вона є бронзовою призеркою чемпіонату світу, два рази ставала чемпіоном Європи, завоювала срібло на Європейських іграх, і безліч разів привозила в Україну кубки та завойовувала гран-прі.

Далі Ольга розмістила відеозвернення самої Валерії, 24-річна українка попросила фінансової допомоги, тому, що діагноз який їй поставили це рабдоміосаркома, яка є агресивною пухлиною, проте шанси на одужання дівчини досить високі.

Валерія розповіла, що лікування можливе тільки в Німеччині, а сума просто величезна.

Частину суми вже вдалося зібрати. Дівчина дякує всім небайдужим за матеріальну і моральну підтримку.

Телеведуча розмістила номер картки і звернулася до всіх небайдужих за посильною допомогою.

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Нагадаємо, що фаворитка ями з "Танців з зірками «розповіла про велику біду:»потрібна допомога, як ніколи".

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