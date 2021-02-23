Співачка Алла Пугачова не прогадала з презентом - усі в захваті

Чоловік 71-річної Примадонни Максим Галкін похвалився у своєму мікроблозі в Instagram подарунком для сина. Як передає Politeka.net, з нагоди Дня захисника Вітчизни, який відзначається в Росії 23 феварля, Алла Борисівна вирішила причепурити семирічного Гаррі, подарувавши йому сорочку, як у тата.

Щасливий Галкін і не менш щасливий Гаррі позували на фото в однакових ансамблях: вже згаданих картатих сорочках, джинсах, жовтих вітрівках і кедах.

Парочка сиділа на величезних сходах у замку Пугачової і Галкіна і з задоволеним виглядом дивилася в камеру.

"Гаріку мама з Лізою подарували сорочку як у тата - він такий щасливий 😊", - поділився враженнями Максим.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"Хлопчики, зі святом!🔥"

"Схожий👏"

"Які щасливі😍"

"У Гаріка гордість в очах 🔥"

"для щастя потрібно не так вже й багато..."

"Мама турботлива і дружина) Алла ти 👍"

"Два захисники Вітчизни в класних однакових сорочках! Здоровенькі були! Найкращі привітання!"

"Братани)))!"

"Вам дуже пасує, відмінно виглядаєте!"

Раніше ми розповідали, Галкін викликав подив дивним танцем з донькою. Так, батько з семирічною Лізою дуже старалися, щоб їх танго вийшло вражаючим, але, звичайно ж, процес виглядав досить забавно.

"Такий розумний і люблячий тато, навчить багато чому дітей!❤ ️", "Ось це ТАТО! 👏 👏 👏Максим, молодець! Як же діткам пощастило з такими батьками! 👍 🥰 💋 💞", "Татова дочка! І точка😍 😍", «Ліза по ходу краще розбирається в танцях і здається музичнішою ніж тато», - відреагували шанувальники зоряного сімейства.

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