Вагітна Квіткова засвітила татуювання в забороненому місці

Як передає Politeka.net у своєму сторіс на Instagram щаслива Даша Квіткова показала види свого відпочинку в Єгипті. Дівчина показала свій животик в рожевому купальнику на тлі пальм і басейну, при цьому в кадр потрапили пікантні місця нижче пояса.

Даша розповіла, що через кілька годин після прильоту, вона з чоловіком і двома подружками вирушили позасмагати біля басейну. На відео Даша погладжує свій животик. У кадрах видно, що у Даші вибито тату внизу живота на рівні бікіні. Однак з огляду на те, що купальник з високими вирізами, він не приховує всі заборонені місця.

"Через кілька годин ми вибралися таки до басейну позасмагати. Показую дівчаток трохи, щоб ви мені їх не ображали!",- розповіла Квіткова, засвітивши крім чоловічих ніжок Добриніна, ще й дві пари ніжок "своїх дівчаток".

На відео чітко видно тату-сердечко в самому низу живота. Відомо, що ще одне тату у Даші є на видному місці, біля ключиці, воно з'явилося в ході зйомок "Холостяка". А тату в пікантному місці Квіткова показує вперше.

Варто сказати, що після тривалого відпочинку на Мальдівах, щасливі молодята повернулися в Україну, але пробули в засніженому Києві недовго, і знову вирушили в теплі краї.

Цього разу їх прихистив теплий Єгипет. Даша розповіла, що вдень в Єгипті досить тепло, проте вже після 17:00 дуже прохолодно і слід утеплятися. Також майбутня матуся розповіла, що переліт вона з дитинкою перенесли нормально, не рахуючи легкої нудоти та опухлих ніг, що Даша вважає цілком нормальним.

Нагадаємо, що напівроздягнений "Холостяк" Добринін блиснув м'язами на тлі заходу: "як же Даші пощастило...".

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