Герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк", телеведучий і бізнесмен Микита Добринін, розкрив цікаві деталі свого особистого життя

Так, 33-річний Добринін став одним з 14 відомих українських чоловіків, які взяли участь у проекті телеканалу СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia - #Сильний.

Екс-холостяк, який тепер щасливо одружений на переможниці шоу Даші Квітковій і незабаром вперше стане батьком, розповів про своє дитинство, незвичайну сім'ю і проблеми, через які, вже в дорослому віці, йому довелося працювати з психологом.

За словами Добриніна, його сім'я має довгу та цікаву історію - прадідусь і прапрадід ведучого були священиками. А ось рідного батька, на жаль, молодий чоловік практично не знає - той не брав ніякої участі в його вихованні.

"Пам'ятаю його виключно по фотографіях, пам'ятаю зустрічі навіть не з батьком, а з бабусею по його лінії. Якісь іграшки, пластикові машини, які мені дарували. Це всі мої спогади", - поділився Микита.

Величезний вплив в дитинстві на нього справив дідусь, заклавши в нього старомодні принципи, і при чому не завжди позитивні, як вважає Добринін. Наприклад, дарувати жінкам квіти - це добре, а ось тримати в собі всі емоції - загрожує серйозними психічними наслідками.

Микита зізнався, що в юному віці йому часто доводилося приховувати свої хвилювання і емоції, мовляв, не по-чоловічому це.

"Ти впав, вдарив коліно, і ти розумієш, що зараз тобі хочеться кричати і плакати. Але в твоїй голові звучить фраза "Так, хлопці не плачуть". Ніхто не побачить, що ти плачеш, але ти цього собі дозволити не можеш. І я зривався, кричав, ламав іграшки, предмети. Просто тому, що накопичувалися емоції, і я не міг їх показати", - поділився Добринін.

За його словами, він досі бореться з наслідками цього комплексу, і вже років п'ять як ходить на сеанси до психолога - щоб навчитися показувати свої емоції.

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