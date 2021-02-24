Українська співачка Оля Полякова у червоному костюмі в черговий раз показала підтягнуту фігуру

Популярна артистка звикла епатувати публіку і дивувати своїми перетвореннями. Заради участі в шоу "Маска" на належному рівні, артистка змінювала найекстравагантніші образи в кожному ефірі. Цього разу на фан-акаунті зірки опублікували ролик, яким сама співачка поділилася перед черговим ефіром.

Як видно, Полякова тримає фігуру у відмінній формі і не приховує достоїнств під горою одягу. Зокрема, зірка носить короткі сукні з відкритим верхом і акцентом на зоні декольте.

Здебільшого, артистка також завжди звертає увагу на довгі ноги, які намагається демонструвати ось такими ефектними появами, як на відео. Інтригуючи майбутньою появою на шоу, Зірка пройшлася коридорами в червоній сукні і рукавичках в сіточку. Ляльковий образ виглядав на довгоногої блондинці вельми привабливо.

Також в мети представили два знімки, на яких Оля Полякова позує в майже однакових позах. Перший знімок демонструє співачку зараз. На ній-чорне оксамитове плаття в білий горошок з величезним декольте, що робить акцент на апетитною пружною грудей. Полякова постала з короткою недбалою стрижкою: пишно укладене маківці волосся додавали образу співачки несподіваної зухвалості і легкого відтінку юнацького дитинства.