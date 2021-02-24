Володимир Остапчук завив після знущань витонченої Шоптенко

Як передає Politeka.net у своєму сторіс на Instagram відомий шоумен Володимир Остапчук показав кілька відео на яких Олена Шоптенко, відома учасниця танцювального шоу "Танці з зірками" вчить його танцям.

Відео було знято для програми "Зірковий шлях". Спершу Володимир показав, як вони разом з Оленою готують млинці. Володимир веселий і безтурботний проїв очі та рот своєму млинчику і накинув його на обличчя, скандуючи "Маску-маску-маску".

"Потім все в тумані", - прокоментував Остапчук відео з млинцями. Але наступне відео здивувало шанувальників Володимира. Маленька Олена Шоптенко змусила буквально завити відомого телеведучого. Вся річ у тому, що Олена показала кілька танцювальних па, на яких потрібно було виляти стегнами, і робити це на підборах.

Володимир надів ботильйони на підборах чорного кольору і пройшовся, намагаючись встигнути правильно вильнути стегнами, і вже радісно закричав "Е-е-е", та заплескав у долоні, проте Олена не відпускала ведучого, вона вирішила що потрібно кілька рухів об'єднати: "А тепер", - почала танцівниця....

Однак Остапчук не витримав, він швидше сперся об підвіконня, і майже впав на коліна:" Ой, не можу, більше, не можу...", - на цьому відео митарств Остапчука закінчилося.

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