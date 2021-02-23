Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук влаштував переполох - камера все зняла

Як передає Politeka.net, 36-річний шоумен опублікував свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постав за цікавим заняттям.

Так, на чорно-білих кадрах, стилізованих під 30-ті, Остапчук зустрівся за лаштунками з ведучим backshow Містером Маскою. Останній намагався всучити Володимиру хабар - деякий час той упирався, але не довго. В підсумку, Остапчук, з переляканим виглядом, здався та все ж узяв гроші, поклавши їх собі під ковпак.

"Вгадай, скільки мені дав Містер Маска хабара?", - запитав у публіки ведучий.

Звичайно, це відео жартівливе, але ось реальні штрафи за розголошення секретів проекту - зовсім вже не жарти.

Раніше Остапчук розповідав, що на знімальному майданчику "Маски" були зроблені максимальні заходи секретності - імена учасників знає мінімальна кількість людей, був суворо обмежений вхід в зону, де готувалися до виходу артисти, а також з усіма причетними підписувалися договори про нерозголошення таємниці.

Одна з глядачок проекту, яка була присутня на зйомках, поділилася, що напередодні підписала відповідний документ. У ньому говорилося, що в разі розсекречення таємниці, глядач повинен буде заплатити штраф у розмірі 300 тисяч гривень. Також кожному з глядачів закривали спеціальною наклейкою камеру телефону. Якщо наклейку знімали, організатори мали право забрати телефон і видалити всі матеріали щодо шоу, які були на гаджеті.

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