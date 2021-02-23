Співачка Аліна Гросу обмінялася кільцями з актором Романом Полянським, яким вже давно приписують роман
Це сталося на день народження Романа. Кадри співачка показала на своїй сторінці в «Instagram».
Це кільця з дорогоцінного металу з чорним діамантом.
"Ювелірний майстер-клас. Стерли пальці, спалили стіл, бачили золотий пил і все заради результату. Шалено люблю щось створювати, майструвати і чогось нового вчитися. Збулася ще одна мрія", - розповіла Аліна.
Кадри просто сколихнули фоловерів співачки. Аліні пишуть, що чекають швидкого весілля і бажають сімейного щастя.
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"Напевно це любов" «" а я напишу, що ви дуже красива пара" «" ви дуже красива пара, як хочеться щоб Ви були разом«, " це обручки?", "А тепер бажаємо бачити обручки на ваших пальцях", "як мило",» ви крута пара«,» який гарненький хлопчик«,» головне не помилитися цього разу з пальцями", - пишуть в коментарях.
Однак про значення такого жесту пара не говорить, як і не розкриває, які між ними відносини.
Тим часом в Instagram фоловери артистів помітили, що на пікантному знімку в спальні Романа засвітилася нога Аліни.
Нагадаємо, в 2020 році співачка Аліна Гросу розлучилася з чоловіком, московським бізнесменом Олександром Комковим менше ніж через рік спільного життя.
Нагадаємо, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові і схвилювала витівками на курорті: "я балдію".
Також Politeka писала, що розлучена Гросу здивувала появою в обіймах нового "залицяльника", фото потрапили в мережу:"чекаю весілля".