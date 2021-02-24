Відома модель Кайлі Дженнер похвалилася фігурою в одному ліфі після схуднення

Раніше Кайлі довелося старанно працювати, щоб Скинути все зайве, що вона набрала за вагітність і відновлення після цього. Причому Кайлі вирішила зробити все без зайвої уваги, вона сіла на сувору дієту і почала тренуватися разом з тренером, не даючи собі поблажок.

Тепер молода модель і безнесменша спокійно підкорює публіку своїми образами в Instagram, навіть досить пікантними. Нещодавно в розділі Сторі дівчина поділилася кількома короткими відео, на яких позувала в білизні і засвітила плоский живіт з пишними формами.

У чорній білизні модель позувала перед дзеркалом, всіляко крутячись і показуючи підтягнуту фігуру, дівчина була в повній "бойовій" готовності-зірка фактично ніколи не показує себе без макіяжу.

"Я від природи струнка і зазвичай не стежу за своїм харчуванням: обожнюю піцу, пасту, солодке і молочні продукти. Щоб схуднути, я просто перестала їсти все підряд і стала харчуватися правильно», - говорила раніше Дженнер.

До цього дівчата з сімейства Кардашьян випустили капсульну колекцію напередодні свята Всіх закоханих, тому особисто її прорекламували на своїх різних за типом фігурах.

Кайлі, Кендалл і Кім змінили кілька образів. Кайлі дістався чорний комплект білизни і мінімум деталей. Причому позувала зірка з цукеркою в руках для залучення уваги.

"Це особливе; Золота рибка? Виконай бажання; хотів би я бути тим льодяником; щасливий льодяник; дівчина чертовски хороша; ти просто вау !!!! як що😍; так жарко люблю тебе!; Будь моєю дружиною; вона найкрасивіша😮 🔥 😍; місця будь-якої дівчини; а комплект на мільйон».

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