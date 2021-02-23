Співачка Настя Каменських зачепила публіку за живе влучним висловлюванням і чуттєвими кадрами

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому постала в спокусливому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Щаслива брюнетка покрутилася перед камерою в білому легкому піджаку й такого ж кольору спідниці або штанях з високою талією (так як кадри обрізані, неможливо розгледіти точніше). При цьому одна пікантна деталь змусила шанувальників сильніше притулитися до екранів - Настя сміливо розхристила піджак, блиснувши пишною "гордістю", "упакованою" в білий топ.

Судячи з посмішки, Каменських нітрохи не соромилася показувати себе в нижній білизні, навпаки, їй є, чим пишатися, а почуття переповнюють настільки, що хочеться терміново з кимось поділитися - і нехай це буде 5-мільйонна аудиторія її Instagram-блогу.

"Почуття. Саме вони роблять нас живими. Нехай ваше серце завжди буде наповнене найпрекраснішими з них", - підписала кадри Настя.

Менш ніж за годину користувачі поставили десятки тисяч "лайків", а деякі прокоментували побачене:

"Як же мені подобається ця пісня. 💯 Правда)😍"

"Нехай кожен відчуває тільки приємні почуття😍"

"Мої нові стосунки усвідомлені призвели до таких змін у житті) розумію і згодна з кожним словом ❤️"

"ти така красива 🔥"

"Потап схвалює?"

Раніше ми розповідали, Каменських заінтригувала публіку, розповівши про зйомки нового кліпу.

"Ми знімали кліп більше 24 годин нон-стоп! Я дуже втомилася і сьогодні відходжу😅 😂 але вся та краса, яку ми створили для вас, цього коштувала! Бачила деякі відзняті кадри і це просто 🔥", - поділилася зірка.

Нагадаємо, в хіті Каменських і Потапа звучить голос іншої співачки, продюсер у всьому зізнався:"Настя не встигала...".

Як повідомляла Politeka, Каменських обрізала свої фірмові кучері і зробила каре з чубчиком, їй йде.

Також Politeka писала, що Каменських в домашньому светрі і без макіяжу засвітила, хто живе в їх з Потапом будинку:"є Третій зайвий".