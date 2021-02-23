Співачка Настя Каменських зачепила публіку за живе влучним висловлюванням і чуттєвими кадрами
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому постала в спокусливому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Щаслива брюнетка покрутилася перед камерою в білому легкому піджаку й такого ж кольору спідниці або штанях з високою талією (так як кадри обрізані, неможливо розгледіти точніше). При цьому одна пікантна деталь змусила шанувальників сильніше притулитися до екранів - Настя сміливо розхристила піджак, блиснувши пишною "гордістю", "упакованою" в білий топ.
Судячи з посмішки, Каменських нітрохи не соромилася показувати себе в нижній білизні, навпаки, їй є, чим пишатися, а почуття переповнюють настільки, що хочеться терміново з кимось поділитися - і нехай це буде 5-мільйонна аудиторія її Instagram-блогу.
"Почуття. Саме вони роблять нас живими. Нехай ваше серце завжди буде наповнене найпрекраснішими з них", - підписала кадри Настя.
Безцеремонний Сосєдов з "Х-Фактора" насварив Галкіна, дісталося і Кіркорову: "Зобов'язаний животіти..."
Кім Кардашьян вразила розмірами своїх "бронзових" принад в непристойному декольте: "Таке сяйво..."
Біда наздогнала партнера Нікітюк по "Танцях з зірками", машина розбилася вщент: кадри з місця події
Чоловік Сумської Борисюк раптово "підняв" руку на дружину, кадри: "Боже, Віталій, я боюся вас"
Фігуриста дружина продюсера "Квартал 95" з глибоким декольте розкрила свій козир: "просто подивіться на ці..."
Менш ніж за годину користувачі поставили десятки тисяч "лайків", а деякі прокоментували побачене:
"Як же мені подобається ця пісня. 💯 Правда)😍"
"Нехай кожен відчуває тільки приємні почуття😍"
"Мої нові стосунки усвідомлені призвели до таких змін у житті) розумію і згодна з кожним словом ❤️"
"ти така красива 🔥"
"Потап схвалює?"
Раніше ми розповідали, Каменських заінтригувала публіку, розповівши про зйомки нового кліпу.
"Ми знімали кліп більше 24 годин нон-стоп! Я дуже втомилася і сьогодні відходжу😅 😂 але вся та краса, яку ми створили для вас, цього коштувала! Бачила деякі відзняті кадри і це просто 🔥", - поділилася зірка.
Нагадаємо, в хіті Каменських і Потапа звучить голос іншої співачки, продюсер у всьому зізнався:"Настя не встигала...".
Як повідомляла Politeka, Каменських обрізала свої фірмові кучері і зробила каре з чубчиком, їй йде.
Також Politeka писала, що Каменських в домашньому светрі і без макіяжу засвітила, хто живе в їх з Потапом будинку:"є Третій зайвий".