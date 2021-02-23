Відомий співак Макс Барстких з'явився в колі своєї сім'ї та переполошив прихильниць

Як передає Politeka.net у своєму Instagram відомий співак і чарівник жіночих сердець Макс Барських показав своїх рідних. На одне з фото Макс засвітив свою сім'ю - сестричку і племінницю, на дні народженні дівчинки.

У пості Макс позував у червоному гольфі під горло, його сестра в синьому квітчастому платті, а дівчинка красуня Даша, в золотистому вбранні принцеси.

Дівчинка і її мама пригорнулися до Макса, він же сидів у незворушній позі. Як підкреслили шанувальники співака, чоловік виглядав трохи худим і одяг звисав на ньому як на вішалці.

Фото були зроблені в розважальному центрі, і на тлі знаменитості з сім'єю розташовувалися барвисті батути, гірки та басейни з кульками.

Шанувальники відзначили, яка красива сім'я у Макса, не забувши при цьому розхвалити самого серцеїда, за привабливість і чарівність:

"Яка красива сім'я", "✨ Принцеса))) ✨ ✨ виросте - королевою стане !!!) ✨ ✨ ", "Дуже красиві дівчатка!!!", "✨Дуже красиві👍👍👍🔥🔥🔥🌹🌹🌹🌺🌺🌺", "яка милота ❤️😍хай зростанні здоровенька 🎉", "Красивий, привабливий......", "Такі гарненькі)))🔥", "Вітаю, Макс, ви Класні, здоров'я і самого прекрасного племяшке, від душі 🙏❤", "Суперські, дуже добрі погляди", "Я відразу подумала, що дочка", "Красиві, чарівні і просто чудова сім'я", - написали шанувальники, зраділі тим, що дівчинка виявилася все-таки не дочкою, а племінницею зірки.

Нагадаємо, що подружка Макса Барських розкрила халат і перевершила Періс Хілтон з Лободою: «Ого, яка!».

Як повідомляла Politeka, Серцеїд Макс Барських вразив визнанням, чому досі самотній: "Мало хто готовий...".

Також Politeka писала, що подружка Макса Барських упустила бюст з екстра-декольте, побешкетувавши в ресторані.