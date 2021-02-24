Відома модель Белла Хадід показала струнку фігуру

Знаменитість постала в новому образі зі зміненою зачіскою, пише Politeka.net. Красуня любить балувати шанувальників жарким чином в сукні й з цікавими деталями.

Модель позувала в чорній сукні з декольте, з якої спокусливо виставився бюст. Чорна тканина обтягнула не тільки бюст, але і виділила струнку талію.

Крім того, сукня чудово сиділа на стегнах зірки.

Блискуча прикраса на шиї стала відмінною акцентом для декольте.

Хадід розпустила довге волосся з яскравими пасмами біля обличчя. Ці деталі надали образу яскравості і якогось нового вигляду.

Пишні вії і пухкі губи були виділені ніжними кольорами на обличчі.

В одному з кадрів модель взяла в руку келих з ніжним бутоном. Модель відкрила губи і подивилася в камеру.

"Один день, напередодні Нового року", - написала Белла.

За 13 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали знаменитості багато приємних повідомлень.

"Міс краса", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Беллу Хадід назвав найкрасивішою жінкою планети один з пластичних хірургів, керуючись принципом "золотого" перетину обличчя.

Раніше ми писали, що Белла Хадід народилася в жовтні 1996 року.

Батько зірки - архітектор Мохаммед Хадід. Він володіє компанією, яка будує готелі Ritz та інші будівлі по всьому світу, а мати - Іоланда Фостер, голландська фотомодель.

У Белли є старша сестра, модель Джіджі.

Коли майбутня зірка була підлітком, вона успішно займалася кінним спортом і навіть планувала брати участь в Олімпійських Іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, проте через хворобу Лайма це їй не вдалося.

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