Відома модель Белла Хадід показала струнку фігуру
Знаменитість постала в новому образі зі зміненою зачіскою, пише Politeka.net. Красуня любить балувати шанувальників жарким чином в сукні й з цікавими деталями.
Модель позувала в чорній сукні з декольте, з якої спокусливо виставився бюст. Чорна тканина обтягнула не тільки бюст, але і виділила струнку талію.
Крім того, сукня чудово сиділа на стегнах зірки.
Блискуча прикраса на шиї стала відмінною акцентом для декольте.
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Хадід розпустила довге волосся з яскравими пасмами біля обличчя. Ці деталі надали образу яскравості і якогось нового вигляду.
Пишні вії і пухкі губи були виділені ніжними кольорами на обличчі.
В одному з кадрів модель взяла в руку келих з ніжним бутоном. Модель відкрила губи і подивилася в камеру.
"Один день, напередодні Нового року", - написала Белла.
За 13 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали знаменитості багато приємних повідомлень.
"Міс краса", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Беллу Хадід назвав найкрасивішою жінкою планети один з пластичних хірургів, керуючись принципом "золотого" перетину обличчя.
Раніше ми писали, що Белла Хадід народилася в жовтні 1996 року.
Батько зірки - архітектор Мохаммед Хадід. Він володіє компанією, яка будує готелі Ritz та інші будівлі по всьому світу, а мати - Іоланда Фостер, голландська фотомодель.
У Белли є старша сестра, модель Джіджі.
Коли майбутня зірка була підлітком, вона успішно займалася кінним спортом і навіть планувала брати участь в Олімпійських Іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, проте через хворобу Лайма це їй не вдалося.
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