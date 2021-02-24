Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула спокусливими формами в маєчці

Зірка ніколи не соромиться сміливих фотосесій, пише Politeka.net. Цього разу красуня блиснула бюстом.

Спокуслива брюнетка одягла чорну в'язану маєчку на тонких бретельках. Тканина обтягнула великі груди, підкресливши найінтимніші деталі.

Хоч під маєчкою виднілося найпотаємніше, все ж залишалося багато місце для фантазії.

Глибоке декольте також додало образу особливої "перчинки".

На кадрах модель дивилася в камеру або, відвівши очі, показувала пишні вії. Пухкі губи були підкреслені легким блиском. А так, здавалося, Келлі була зовсім без макіяжу.

Дві тугі кіски - виглядали прекрасним завершенням обраного стилю.

"У джунглях", - написала знаменитість.

За дві години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу приємних повідомлень у бік гарячої брюнетки.

"Вау, ангел", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл народилася 14 травня 1995 року в Індії. Будучи підлітком вона разом з батьками в одному з кафе натрапили модельного агента. Останній запропонував побудувати кар'єру в модельному бізнесі.

Спочатку батьки були проти такої діяльності дочки, але пізніше дозволили. Тепер Келлі стала однією з найпопулярніших моделей, і її регулярно запрошують на зйомки.

Зірка працювала з марками H&M, Chanel, Ralph Lauren та іншими.

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