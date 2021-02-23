Співак Андрій Данилко ризикує залишитися ні з чим, та ще й зганьбленим

У Мережі активно обговорюють суперечку 47-річного артиста зі своїми колегами, зірковими детективами, на шоу "Маска". Данилко переконаний, що в костюмі Лева ховається Олександр Пономарьов.

Він настільки в цьому впевнений, що навіть примудрився два рази посперечатися. Так, якщо Андрій Михайлович програє парі, то повинен буде станцювати голяка і віддати свою квартиру.

"Це Олександр Пономарьов. Якщо під маскою Лева не Пономарьов – я без квартири", - заявив артист.

"Ти посперечався на квартиру?", - не повірила своїм вухам Оля Полякова.

"Без квартири, та ще й танець!", - додав той.

У свою чергу, Лев зауважив, що мріє на це подивитися.

Нагадаємо, Данилко більше 10 років тому придбав собі в центрі Києва елітні апартаменти. Квартира зірки є трирівневою і розташована в 13-поверховій висотці по вулиці Хрещатик.

Щоб перетворити апартаменти на трирівневі, артист придбав відразу дві квартири і все об'єднав. У його розкішному житлі є 12 кімнат, 6 санвузлів і 3 ванні кімнати.

Користувачі активно коментують відео з витівкою Андрія Михайловича, яке опубліковане на офіційній сторінці "Маски" в Instagram, передає Politeka.net. За словами деяких, Полякова ненавмисно підтвердила, що Данилко виграє суперечку, а, значить, Пономарьов "розсекречений".

"У суботу буде рвань 🔥"

"Тарас Тополя, його вокал. А журі староваті, не знають молодь, не стежать за музикою сучасності"

"Хоч всі підказки вказують на Хливнюка, але там Пономарьов... Бо Данилко виграв суперечку, про що говорила Полякова. Дуже шкода, що такого персонажа злили завчасно і ніякої інтриги нам не залишили (" - "Полякову повинні були оштрафувати за це по ідеї" - "у нього немає такого реєстру голосу і не було. Це Тополя. Антитіла"

"Спасибі Полякова, що розповіла про суперечку а я думала це Алексєєв, і не одна🤨" - " подивіться конференцію в Ютубі про спір Данилка, Полякова сказала що він виявився правий, а то б залишився без квартири"

Нагадаємо, що Андрія Данилка довели до сліз на шоу "Маска": що сталося, подробиці і кадри виступу.