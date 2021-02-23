Телепродюсер Олексій Гончаренко заговорив про повернення Ані Лорак і Світлани Лободи на українську сцену

За словами відомого українського телепродюсера, співачки бояться повертатися на батьківщину, на них нібито образилися і ополчилися українські слухачі.

Такою думкою Гончаренко поділився в інтерв'ю Влада Дарвіна в YouTube.

"Тут складна тема. Когось оголосили зрадником, когось - не оголосили. Якісь зірки прекрасно у нас працюють. Наприклад, та ж MARUV, яка працює прекрасно в Росії, їздить і гастролює, але сидить на 1+1 в журі "маскараду" або бере участь в тих же "Танцях з зірками". Потрапили під гарячу руку Лобода з Лорак, вони стали ворогами", - заявив продюсер.

Продюсер впевнений, що Лорак може повернутися хоч завтра, але вона боїться це робити. Це ж стосується і лободи.

Раніше ми писали, що молода кохана колишнього чоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу показала оригінальний костюм для вечірки.

Візажистка на ім'я Лілія поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram.

На фото дівчина постала в досить несподіваному вбранні: вона приміряла милий білий кігурумі у вигляді костюма зайчика. Світлий наряд надає дівчата грайливості і ніжності.

На знімках Лілія позує з посмішкою, демонструючи довгі вушка свого вбрання. У підписі до посту вона пожартувала, що цей костюм міг би стати відмінним чином для вечірки.

«Піжамапаті. Кращий образ на вечірку", - написала Лілія.

Нагадавши, коханка колишнього чоловіка Ані Лорак безсоромно скопіювала улюблений образ співачки: "цей корсет...".

Як повідомляла Politeka, коханка колишнього чоловіка Ані Лорак перетворилася на копію артистки після зміни іміджу: "навіть поза однакова".

Також Politeka писала, що коханка екс-чоловіка Ані Лорак у вузьких лосинах попітніла на домашньому килимі:"копія Кароліни".